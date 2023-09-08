Приложением СберБанк Онлайн на Урале активно пользуются более 8 млн человек

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Число жителей УрФО, которые активно используют мобильное приложение и веб-версию СберБанк Онлайн, превысило 8 миллионов человек. Одной из самых популярных финансовых операций у пользователей сервиса является оплата услуг.

По данным на начало сентября, около 96% всех платежей клиенты Сбера на Ямале проводят через СберБанк Онлайн.

Чаще всего через интернет ямальцы оплачивают услуги сотовой связи (62% от общего объема онлайн-платежей), ЖКХ (21%) и телекома (6,3%). Также через мобильное приложение пользователи оплачивают налоги, госпошлины и образовательные услуги.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Для 8 миллионов уральцев СберБанк Онлайн стал универсальным сервисом по проведению ежедневных финансовых операций. Все платежи, переводы и другие транзакции здесь совершаются всего в несколько кликов. Мы постоянно расширяем возможности СберБанк Онлайн и запускаем новые функции. Например, «Анализ финансов» поможет разобраться, на что вы тратите деньги, и грамотно спланировать свои расходы и доходы. А пользователи, которые собираются вести бизнес, через приложение могут зарегистрироваться в качестве самозанятого».

Александр Конев, управляющий Ямало-Ненецким отделением Сбербанка:

«СберБанк Онлайн по праву считается одним из лучших отечественных приложений для управления финансами. Кроме оплаты услуг, в нем существует еще множество полезных функций. Например, есть целый ряд опций, которые помогут защитить свои финансы: определитель номера, выявляющий звонки аферистов, актуальные статьи о новых видах мошенничества, а также страхование».

В мобильном приложении СберБанк Онлайн можно выбрать удобный способ совершения платежей — по QR-коду или по реквизитам. Чтобы совершить оплату по QR-коду, необходимо отсканировать его на квитанции с помощью камеры смартфона, проверить сумму и реквизиты, а затем подтвердить платеж. Часто повторяющиеся платежи можно добавить в шаблон, чтобы за несколько секунд провести привычную оплату. Настройка автоплатежа позволяет списывать деньги в указанный пользователем срок.

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