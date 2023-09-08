Энергетики обеспечат избирательные участки Тюменского макрорегиона надежным электроснабжением

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В преддверии Единого дня голосования компания «Россети Тюмень» усилит контроль за объектами электросетевого комплекса Тюменской области, Югры и Ямала. Всего в трех регионах будут действовать 2018 избирательных участков, более четверти из которых подключены к сетям компании.

В Единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы губернатора Тюменской области, депутатов Госдумы и законодательных органов субъектов РФ. В связи с этим с 8 по 11 сентября на предприятии организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала.

Для ликвидации возможных технологических нарушений в регионах подготовлены 193 бригады из 903 специалистов и 392 единицы спецтехники. При необходимости будут задействованы 78 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 11,7 МВт.

На время выборов компания вводит режим технологической тишины: приостановлено выполнение планового ремонта и переключений на центрах питания, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков. А для оперативного реагирования на ЧС и противоправные действия энергетики будут взаимодействовать с органами исполнительной власти, местного самоуправления, МЧС и МВД России.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-220-0-220.