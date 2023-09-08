Изменилось расписание катера, перевозящего жителей Самбурга в Уренгой

Фото: администрация Пуровского района

С сегодняшнего дня перевозки по маршруту Уренгой - Самбург - Уренгой осуществляются по временному расписанию катером «Пур». Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

- В связи с малой вместимостью речного транспорта периодичность рейсов увеличена, - прокомментировали в мэрии.

Уточнить информацию можно по следующим номерам:

+7 (34673) 3-88-35 - АО «Северречфлот»;

+7 (34997) 2-26-02 - департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что у жителей заполярного Самбурга появился новый катер. Он будет доставлять пассажиров в Уренгой и обратно.