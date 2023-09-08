Житель Нового Уренгоя, избивший дочь до разрыва селезенки, отправится под суд

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В Новом Уренгое осудят 46-летнего местного жителя, до смерти забившего родную дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 6 июня между мужчиной и его 25-летней дочерью произошла ссора, причиной которой стало асоциальное поведение девушки. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшей не менее трех ударов кулаком в живот, а в ночь с 8 на 9 июня она скончалась, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам экспертизы, молодая женщина скончалась от тупой травмы живота с разрывом селезенки.

Сейчас новоуренгоец дожидается судебного заседания. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).