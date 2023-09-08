В Новом Уренгое юный электросамокатчик врезался в машину, выезжая на дорогу

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 7 сентября около дома №3/4 микрорайона Оптимистов в Новом Уренгое.

- Около 18.15 несовершеннолетний водитель электросамоката, выезжая из жилой зоны на главную дорогу, не пропустил автомобиль «ГАЗ 2217», в результате чего произошло столкновение, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Как итог - подросток получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 12 ДТП, а с начала года 3 318, в которых 23 человека погибли и 181 получил травму, в том числе 25 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.