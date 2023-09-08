В Губкинском скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анна Филичева

Фото: Андрей Бандурко, соцсети

В Губкинском на 99-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Анна Филичева. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко.

- Анна Петровна была потрясающей женщиной! Всегда добра, красива и улыбчива. Светлая и добрая память о ней сохранится в сердцах не только ее родных и близких, но и всех жителей Губкинского, - сказал управленец.

Анна Филичева прошла всю войну, служила связисткой на четырех фронтах, а после - проработала учителем истории более 30 лет.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде скончался известный педагог и историк Геннадий Сысолятин.