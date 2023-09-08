Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт8 сентября 2023 3:06

Чемпион Европы и мира по плаванию Сергей Фесиков провел тренировку для юных новоуренгойцев

Юные новоуренгойцы тренировались под руководством чемпиона Европы и мира по плаванию Сергея Фесикова
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Некоторое время назад в Новом Уренгое открылся обновленный бассейн «Юность», в котором занимаются и спортсмены, и местные жители.

Вчера открытую тренировку для пловцов провел чемпион Европы и мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Сергей Фесиков.

- Это уникальная возможность не только потренироваться, но и пообщаться с легендой российского спорта. Уверен, что для наших мальчишек и девчонок встреча с Сергеем Фесиковым станет стимулом для дальнейших побед. А они точно будут! Наши пловцы с характером, - сказал глава города Андрей Воронов.

В ходе тренировки Сергей Фесиков показал ребятам несколько упражнений и напомнил, что плавание - это всегда только плавные движения.

Отметим, что во время работ строители полностью перестроили чаши для бассейна. Теперь одна предназначена для обучения плаванию, а вторая, на четыре дорожки по 25 метров, - для проведения соревнований.