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НовостиОбщество8 сентября 2023 2:45

В Лабытнанги стало больше на трех почетных жителей

Еще трем лабытнангцам присвоено звание почетных жителей
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги стало больше на трех почетных жителей. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

- Историю Лабытнанги пишут люди, пишут своим ежедневным трудом, самоотдачей и верой в светлое будущее. В Лабытнанги множество примеров беззаветной преданности и служения родной земле. Имена этих людей золотыми буквами вписаны в историю городского округа, - произнесла градоначальница.

Вчера список почетных жителей города пополнился еще тремя фамилиями:

- Михнюк Иван Григорьевич. Порядка трех десятков лет он возглавлял предприятие жизнеобеспечения города - ОАО «Тепло-Энергетик»;

- Савченко Леонид Емельянович. Почетный строитель России, глава администрации Лабытнанги с 1991 года по 1996 год;

- Воронин Виктор Семенович. Заслуженный юрист России, глава города с 1997 года по 2001 год.