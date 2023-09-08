Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале преображают неухоженный участок леса возле парка «Здоровье». Как отметил глава Пуровского района Антон Колодин, работы идут с минимальным вмешательством в экосистему.

- Продолжаем второй этап благоустройства территории. Установили более 1 300 винтовых свай, они являются опорой для навесных пешеходных дорожек, которые расположатся среди кедров и берез, - сказал управленец.

Фото: Антон Колодин, соцсети

Также он сообщил, что в будущем парк «Здоровье» соединится с больничным городком. На новой территории появятся интересная пергола с качелями, уютные беседки и игровой комплекс для детей - его уже монтируют.

Напоминаем, что обустраивать парк «Здоровье» начали в 2018 году. Специалисты расчистили и углубили естественные водоемы, укрепили береговую полосу и высадили 14 тысяч цветов, кустарников и деревьев.