В Салехарде скончался известный педагог и историк Геннадий Сысолятин

Геннадий Сысолятин оставил большой след в истории города Фото: соцсети Титовского

Сегодня вечером перестало биться сердце яркого патриота, исследователя города, любимца многих – Геннадия Владимировича Сысолятина.

Глава Салехарда Алексей Титовский и администрация города выразили искренние соболезнования.

– Писатель, педагог, краевед, историк, мудрый наставник, подвижник северных традиций, незаурядный, талантливый, чуткий человек и активный гражданин. Именно таким Салехард запомнит Геннадия Сысолятина, – написали в мэрии.

А градоначальник отметил, что Геннадий Сысолятин умел увлечь беседой. Знал самые интересные места города, интересовался историей и как никто другой передавал знания подрастающему поколению.

– Мы с ним долго разговаривали о самом важном. Встречались на рыбалке, – пояснил Титовский.

Затем добавил, что однажды Сысолятин нашел адресную табличку от дома, в котором будущий глава родился и провел все свое детство.

– Он подарил мне ее на добрую память. Я ее храню. Геннадий Владимирович многому нас научил. Многое для нас сделал. Его проекты, книги и он сам – навсегда вписаны в летопись города на полярном круге, – подытожил чиновник.