На Ямале 8 сентября 2023 года потеплеет до +21 градуса

Погода на Ямале 8 сентября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 8 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, при натекании облачности до +7. Днем +16…+21 градус, местами до +11.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +5 градусов, днем +21. Ветер 5-7 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: