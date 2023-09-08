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НовостиОбщество8 сентября 2023 0:00

На Ямале 8 сентября 2023 года потеплеет до +21 градуса

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 8 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале 8 сентября

Погода на Ямале 8 сентября

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 8 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, при натекании облачности до +7. Днем +16…+21 градус, местами до +11.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью +5 градусов, днем +21. Ветер 5-7 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО