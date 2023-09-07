Нефтяники помогли провести фестиваль северной хореографии в Пуровском районе

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Заполярья». Автор: Арина Краюхина.

В Тарко-Сале прошел первый фестиваль северной хореографии «Танцы рго.Ямал». Мероприятие поддержали нефтяники: проект Пуровского районного центра национальных культур получил грант «Газпромнефть-Заполярья» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Летом в детской школе искусств им. Исаака Дунаевского для местных творческих коллективов организовали серию хореографических мастер-классов. В роли наставников выступили руководитель регионального отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Светлана Чернышова и балетмейстер-постановщик культурно-делового центра Салехарда Олег Ролев.

Финальный этап фестиваля состоялся на набережной Саргина во время празднования 90-летия Тарко-Сале. Перед зрителями выступили 9 коллективов, они представили самобытные танцы в стилистике коренных народов Севера.

В подготовке номеров участникам помогали преподаватели Пуровского центра национальных культур Наталья Ткачева и Милена Казымкина.

– Танец, как и другие виды искусства, способен передавать традиции предков следующим поколениям. На наших мастер-классах участники погрузились в историю и культуру коренных народов Севера, изучили символику и смысл каждого движения, – рассказала автор проекта «Танцы рго.Ямал» Анастасия Родионова.

Фаворитов фестиваля определили с помощью зрительского голосования, а победителя выбрало жюри. В итоге лучшим коллективом стала команда детского сада «Радуга» – «Сияние Ямала».

– Мы ежегодно проводим грантовый конкурс, чтобы поддержать значимые социальные инициативы жителей Ямала. Фестиваль северной хореографии стал не только праздником для таркосалинцев, но и возможностью познакомиться с богатым культурным наследием коренных народов Севера. Такие мероприятия способствуют сохранению и развитию традиций, и это совпадает с задачами нашей программы «Родные города», – добавила начальник управления по корпоративным коммуникациям «Газпромнефть-Заполярья» Оксана Павук.