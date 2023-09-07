Нефтяники вручили ямальским школьникам из отдаленных сел портфели и канцелярию

Фото: Екатерина Варзумова

В преддверии 1 сентября сотрудники «Газпром нефти» приняли участие в акции «Скоро в школу» и вручили юным ямальцам портфели и наборы канцелярии. Нефтяники ежегодно поздравляют ребят из отдаленных сел с началом учебного года.

70 первоклассников из школ Нового Порта и Мыса Каменного получили от волонтеров «Газпромнефть-Ямала» рюкзаки со школьными принадлежностями, ребята постарше - альбомы, краски, тетрадки и прочее. А волонтеры «Газпромнефть-Развития» собрали для мыскаменских школьников наборы для учебы и творчества.

Также сотрудники промысла по обслуживанию Новопортовского месторождения провели для ребят открытый урок, рассказав им о своей профессии.

Фото: Екатерина Варзумова

Отметим, что волонтерская акция «Скоро в школу» проходит в отдаленных ямальских селах уже несколько лет в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

- Старт в большое будущее начинается именно в школе, поэтому мы всегда готовы поддержать проведение образовательных проектов на отдаленных северных территориях. Акция «Скоро в школу» стала доброй традицией. Мы надеемся, что ребята будут хорошо учиться и с удовольствием получать новые знания. А профориентационные встречи с сотрудниками компании помогут учащимся определить свои жизненные ориентиры и построить собственную траекторию профессионального развития, - сказал заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть-Ямала» Евгений Захаров.