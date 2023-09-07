В Катравож впервые прибудет пожарная машина с лестницей

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

В Приуральский район прибыл новый пожарный автомобиль. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что сейчас техника находится в Аксарке, но как только откроется зимник, машину перевезут в село Катравож, для которого она и закуплена.

- Это будет первая пожарная автоцистерна с лестницей в Катравоже, - отметили в ведомстве.

Автомобиль полностью адаптирован для работы в условиях Крайнего Севера: цистерна с водой и пенообразователем утеплена, а пожарный насос расположен в кабине, что дает возможность водителю подавать воду в пожарные рукава, не выходя на улицу.

Напоминаем, что в этом году новая пожарная автоцистерна также поступила в Надымский район. А с 2019 года в подразделения противопожарной службы региона закуплено 16 единиц пожарной техники.