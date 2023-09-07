Во всех школах Шурышкарского района теперь есть «Точки роста»

Фото: администрация Шурышкарского района

В трех школах Шурышкарского района - Овгортской, Питлярской и Азовской - открылись «Точки роста». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Просторные кабинеты, новейшее оборудование, робототехнические наборы, цифровые лаборатории и микроскопы - здесь созданы все условия для работы с современными технологиями, - прокомментировали в мэрии.

Таким образом, теперь образовательные центры есть во всех поселениях района.

Фото: администрация Шурышкарского района

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывал о том, что в ямальских школах открылись билингвальные классы. Ее ученики изучают химию, биологию, физику, географию, обществознание и литературу на английском языке по системе международного бакалавриата.