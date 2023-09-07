Фото: администрация Салехарда

В школах и детсадах Салехарда создают безбарьерную среду для детей-инвалидов. На сегодняшний день такие условия созданы в шести дошкольных учреждения и двух школьных, сообщили в городской администрации.

- В них имеются необходимые технические средства и оборудование, благодаря которым воспитанники и ученики чувствуют себя уверенно и могут свободно ориентироваться в пространстве, - прокомментировали в мэрии.

Остальные образовательные учреждения оборудованы частично, на работы в этом направлении ведутся.

В этом году за школьные парты сели 317 особых учеников. Еще 72 ребенка-инвалида предпочли домашнее обучение и посещают школу лишь изредка. В детских садах воспитываются 266 особенных ребятишек.