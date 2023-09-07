В Салехарде готовятся открыть культурный центр «Наследие»

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде готовится к открытию культурный центр «Наследие», который объединит в себе историю древнего Обдорска и жизнь современной окружной столицы. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Центр расположился в отреставрированном здании по улице Свердлова. Это одна из старейших городских построек, которая является объектом культурного наследия, и, чтобы восстановить ее облик, потребовался не один год.

- Мы постарались сохранить исторический дух старинного дома, наполнить его современной живой атмосферой и показать, каким когда-то был Обдорск, - сказал Алексей Титовский.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Внутри есть зал, посвященный истории Салехарда, и выставочный зал, где представлена экспозиция художника Михаила Канева, работает мастерская, куда каждый желающий сможет прийти по выходным на мастер-классы. А интерактивные панели познакомят посетителей с достопримечательностями окружной столицы.