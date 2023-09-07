Житель Ноябрьска набрал кредитов и перевел мошенникам более двух миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он поверил, что на его имя хотят взять кредит и выполнил все, что ему велели аферисты.

- Установлено, что заявителю позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками силовых структур и банка. Далее они сообщили, что злоумышленники завладели персональными данными мужчины и теперь пытаются оформить кредиты на его имя. А чтобы избежать финансовых проблем, ему необходимо самому оформить в отделении банка кредит и положить деньги на безопасный счет, - прокомментировали в ведомстве.

Поверив звонившим, мужчина оформил кредиты на сумму 2 миллиона 348 тысячи рублей и перечислил их на продиктованные счета.

Когда уже все финансовые операции были выполнены, северянин понял, что его обманули.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».