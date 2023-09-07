Шурышкарская школа искусств пополнилась новыми музыкальными инструментами

Фото: Олег Попов, соцсети

Школа искусств Шурышкарского района пополнилась новыми музыкальными инструментами. За счет окружной субсидии были закуплены три классические гитары, два механических пианино, цифровое фортепиано и рояль, сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Поступление новых инструментов не только улучшит материальную базу школы, но и повысит качество обучения, - отметил управленец.

Кстати, старому роялю было уже больше 30 лет, а игре на нем обучилось не одно поколение юных музыкантов.

Сегодня в школе искусств села Мужи и горковском филиале обучаются порядка 200 детей. Обучение идет по программам музыкального, хореографического и декоративно-прикладного искусства.