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НовостиНедвижимость7 сентября 2023 2:51

В отдаленном селе Красноселькупского района открылось новое здание почты

Новое здание почты открылось в селе Ратта Красноселькупского района
Марина Прохорова
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Работники почты села Ратта переедут в новое и комфортное отделение. Модульное здание площадью чуть больше 50 метров квадратных возвели «под ключ» всего за три месяца, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

В новом здании почты размещены клиентский зал, зона приема посылок, а также административные, инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения. Внутри установлена мебель, проведены Интернет и телефонная связь.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Кроме того, здание оборудовано внутренней и наружной системой видеонаблюдения, а также противопожарной сигнализацией.

На территории отделения связи оборудована автомобильная парковка, сделаны ограждение и тротуар, в том числе для маломобильных клиентов, установлены освещение, скамейки, а газоны засеяны травой.