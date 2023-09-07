В отдаленном селе Красноселькупского района открылось новое здание почты

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Работники почты села Ратта переедут в новое и комфортное отделение. Модульное здание площадью чуть больше 50 метров квадратных возвели «под ключ» всего за три месяца, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

В новом здании почты размещены клиентский зал, зона приема посылок, а также административные, инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения. Внутри установлена мебель, проведены Интернет и телефонная связь.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Кроме того, здание оборудовано внутренней и наружной системой видеонаблюдения, а также противопожарной сигнализацией.

На территории отделения связи оборудована автомобильная парковка, сделаны ограждение и тротуар, в том числе для маломобильных клиентов, установлены освещение, скамейки, а газоны засеяны травой.