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НовостиНедвижимость7 сентября 2023 2:13

В Тазовском строят зал для игровых видов спорта

Зал для игровых видов спорта появится в Тазовском
Марина Прохорова
Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском строят зал для игровых видов спорта. Об этом сообщил глава района Виктор Югай.

- Спорт - это не только здоровье и стремление к победе. Он закаляет характер, воспитывает патриотизм и укрепляет командный дух. Знаю, среди тазовчан много любителей мини-футбола, баскетбола и волейбола. Чтобы наши спортсмены занимались в современных и комфортных условиях, возводим зал для игровых видов спорта, - сказал управленец.

Сейчас рабочие выполняют внутреннюю отделку помещений, монтаж оконных и дверных проемов и сборку технологического оборудования.

Пока зал не ввели в эксплуатацию, тазовчане могут выбрать для него название. Сбор идей, традиционно, проходит на портале «Живем на Севере».