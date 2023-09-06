На Ямале шапка оленевода повредила лопасти вертолета при посадке

Фото: Telegram-канал «Helincidents».

На Ямале шапка оленевода повредила вертолет. Неподалеку от села Яр-Сале после выполнения посадки на площадку, подобранную с воздуха, вблизи чумов, к воздушному судну подбежал местный житель. С его головы встречным потоком воздуха сорвало шапку, которая попала во вращающиеся лопасти вертолета.

Ее занесло во входное устройство левого двигателя, пишет Telegram-канал «Helincidents».

- Экипаж находился на рабочих местах и не успел предотвратить несанкционированный подход местного жителя из-за заброса температуры газов левого двигателя выше допустимой, оба двигателя были выключены, - уточняют в соцсетях.

При осмотре вертолета были выявлены повреждения лопаток турбокомпрессора левого двигателя, других повреждений не обнаружено.