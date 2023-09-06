Тюменских нефтепроводчиков отметили Почетными грамотами по случаю профессионального праздника

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

В аппарате управления АО «Транснефть – Сибирь» вручили награды сотрудникам предприятия. Торжественное мероприятие было приурочено к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Генеральный директор предприятия Рустэм Исламов вручил ведомственные и корпоративные награды. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд наградами Министерства энергетики Российской Федерации награждены 24 работника в области транспортировки нефти. За профессиональное и ответственное отношение к труду Почетными грамотами и Благодарностью ПАО «Транснефть» награждены 40 человек. Всего разными видами наград отмечены 355 работников.

По результатам производственного соревнования на звание лучшего среди подразделений первой группы предприятия победителем признано Урайское управление магистральных нефтепроводов.

Поздравляя коллег с достигнутыми трудовыми заслугами, Рустэм Исламов отметил вклад ветеранов в развитие предприятия: «Благодаря вашему труду сегодня предприятие успешно развивается – мы эксплуатируем созданные вами объекты и проводим масштабную модернизацию производственных объектов с целью обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки нефти согласно планам компании».