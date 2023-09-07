На Ямале 7 сентября 2023 года потеплеет до +20 градусов

Погода на Ямале на 7 сентября Фото: Вера Зенина

В четверг, 7 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 градуса, при натекании облачности до +8. Днем +15…+20 градусов, местами до +10.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +4 градуса, днем +19. Ветер 5-6 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: