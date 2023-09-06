Надымский аэропорт стал удобнее и безопаснее, получив новую технику

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Надымский аэропорт получил новую технику: самоходный пассажирский трап и четыре рентгенотелевизионные досмотровые установки. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Новый трап предназначен для посадки и высадки пассажиров, экипажа и допуска технического персонала на борт. Он установлен на автомобильное шасси и оснащен закрытой галереей, которая защищает людей от дождя, снега и ветра при посадке в самолет.

Рентгенотелевизионные досмотровые установки багажа и ручной клади позволяют сканировать груз в двух ракурсах, что повышает возможность выявить опасные или запрещенные предметы. Также установки имеют улучшенную систему распознавания материалов и функцию автоматического выделения подозрительных областей изображения.

- Новое оборудование позволит повысить уровень аэропортового обслуживания, а также обеспечить безопасность полетов, - сказала начальник отдела развития воздушного транспорта Юлия Воробьева.

Использовать оборудование начнут после оформления необходимой документации.