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НовостиОбщество6 сентября 2023 11:58

Жители Ямала стали чаще брать ипотеку

В августе объем выданной ипотеки в автономном округе увеличился на 23%
Источник:kp.ru
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Чаще всего ямальцы берут кредит на приобретение готового жилья. На долю новостроек приходится лишь 10% от выданной ипотеки. Такие данные приводит ВТБ.

Как отмечают специалисты банка, в августе на улучшение жилищных условий жители Ямала потратили 420 млн рублей. По словам управляющего ВТБ в ЯНАО Виктора Пирогова, увеличение объемов выдачи ипотеки обусловлено активным спросом перед повышением ставок.

Средний чек жилищного кредита на Ямале также вырос и составил 5,3 млн рублей. При этом каждый четвертый кредит сотрудники банка оформляют по программам господдержки, таким как «Семейная ипотека» и «Ипотека 2020».