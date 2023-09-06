Россия и Израиль договорились о совместном кинопроизводстве

Фото: Министерство культуры РФ

Россия и Израиль договорились о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Соответствующее соглашение подписали Министр культуры РФ Ольга Любимова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль господин Александр Бен Цви.

Переговорный процесс длился почти пятнадцать лет. Разработка документа началась в 2009 году, инициатором выступила израильская сторона.

Как подчеркнула глава Минкультуры, данное соглашения станет важным событием для кинематографистов двух стран.

- Знаю, как этот документ ждало профессиональное сообщество, и как он будет полезен для совместной работы. Впереди масса планов, и это соглашение, уверена, будет способствовать выходу нашей совместной работы на новый уровень, - отметила Ольга Любимова.

В свою очередь Александр Бен Цви отметил, что подписание соглашения даст дополнительный импульс развитию российско-израильских культурных связей.

- Я уверен, совместных фильмов будет очень много. Продюсеры заинтересованы в обмене опытом друг с другом. Израильские картины очень сильные и сняты на высоком уровне. Российская публика сможет оценить их по достоинству, - сказал господин Александр Бен Цви.

Также соглашение позволит расширить прокатные возможности российско-израильских фильмов и принесет дополнительные средства киноиндустрии двух стран.

А еще Россия и Израиль будут представлять совместные картины на международных кинофестивалях.

В ходе встречи Ольга Любимова пригласила израильских партнеров принять участие в 9-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме, на котором соберутся ведущие деятели культуры и представители органов власти.