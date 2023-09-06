В Салехарде хотят увековечить историю местных летчиков и создать сквер в их честь

Фото: администрация Салехарда
В Салехарде планируют увековечить историю местных летчиков. Один из вариантов - обустроить Сквер авиаторов площадью до пяти тысяч квадратных метров, сообщили в администрации муниципалитета.
Центральной фигурой сквера станет монумент в виде ребенка с самолетом - символ детской мечты.
- В первой трети прошлого века о профессии летчика грезили многие салехардские мальчишки. Примером для подражания служили полеты фигур «высшего пилотажа» - легендарных летчиков Ивана Михеева, Николая Целибеева и многих других, осваивавших Север, - рассказали в мэрии.
Фото: администрация Салехарда
Также в сквере предполагается обустроить детскую площадку и зоны отдыха для взрослых с панорамным видом на реку. А еще в нем будет много деревьев, кустарников и цветов.
С данной инициативой выступили жители района Гидропорт. Проект выставят на голосование в рамках «Уютного Ямала», а в случае победы - реализуют на следующий год.