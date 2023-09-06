Маленькой Ксюше из Ноябрьска, которая находится в Израиле на лечении, неизвестный перевел более 100 тысяч долларов

Ксюша находится в клинике Израиля и уже начала проходить химиотерапию. Фото предоставлено родителями

Ксения Микушева в свои три года уже успела познать все трудности жизни. У ребенка нейробластома четвертой степени. В России сделали все, что было возможно и поставили малышке паллиативный статус. Родители не согласились с таким положением. Начали искать зарубежные клиники и на крик о помощи отозвались израильские врачи. Там подобные заболевания уже не раз были успешны вылечены, поэтому мама и папа девочки не раздумывая решили ехать туда. Вот только сумма, которую выставила клиника Шиба, оказалась неподъемной. Чтобы не лишать девочку возможности вернуться к здоровой жизни, было принято решение открыть сбор. Денежные средства отправляют неравнодушные люди, родные и близкие семьи, а также те, кого тронула история Ксюши. Корреспонденту «Комсомольская правда-Ямал» папа малышки сообщил радостную новость, что на условиях строгой анонимности им пришло пожертвование в размерах 150 тысяч долларов.

Он отметил, что это весомый вклад в спасении его дочери и с такой колоссальной поддержкой она обязательно выйдет победителем.