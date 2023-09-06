В Тазовском построили новую ветклинику с аптекой и лабораторией

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском районе завершается строительство новой ветклиники площадью более 160 метров квадратных. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Внутри здания разместились операционная, смотровой кабинет, аптека, лаборатория и хозпомещения, а главный вход оборудовали пандусом для маломобильных граждан. Не забыли рабочие и про прилагающую территорию - провели благоустройство.

На данный момент осталось лишь собрать мебель, установить технику и специальное оборудование. Сразу после этого ветклиника распахнет свои двери для пушистых пациентов.

Как отметили в мэрии, тазовчане очень ждут открытия современной клиники, где будут созданы комфортные условия для приема животных и их лечения. Сейчас ветеринарные специалисты принимают хвостатых в деревянном здании 1993 года постройки.