Фото: администрация Салехарда

В День города жители Салехарда смогут посетить благотворительную ярмарку. На площадке, которая развернется по улице Ленина, представят изделия участников творческих мастерских и учреждений Салехарда.

- Можно будет полюбоваться ими и купить. Вырученные средства пойдут на покупку снаряжения для наших бойцов, - прокомментировали в городской администрации.

Участие в благотворительной ярмарке примут сотрудники и воспитанники «Геолога», центра «Наследие», библиотек, а также мамы и жены военнослужащих. Так, семьи воинов предложат горожанам оригинальные многоразовые сумки для похода в магазин.

Ярмарка начнет работать в субботу, 9 сентября, с 12.00.