Какие покупки ямальцы чаще всего оплачивали кредитными картами этим летом: рейтинг

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Авиабилеты и туристические путевки стали самыми популярными покупками, которые в течение этого лета жители Ямала оплачивали кредитными картами. Такие данные в своем исследовании приводят аналитики Сбербанка.

На втором месте оказались гаджеты и бытовая техника. Также северяне активно используют кредитные СберКарты при расчетах в ресторанах и кафе.

Аналитики отмечают, что сезонный фактор тоже оказывает влияние на приоритеты ямальцев. Если летом жители региона чаще тратят деньги на путешествия, то ближе к зиме вырастет спрос на покупку одежды и обуви.

Александр Конев, управляющий Ямало-Ненецким отделением Сбербанка:

«Удобный беспроцентный период в 120 дней позволяет совершать по кредитной СберКарте не только крупные покупки, но и регулярные платежи, получая при этом повышенные бонусы Спасибо. Заработную плату в этот период можно направлять на накопительный счет или краткосрочный вклад и иметь дополнительный доход».

Кроме того, если клиент не уложился в беспроцентный период, кредитная СберКарта гарантирует самую низкую ставку 9,8% на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции.

Оформить кредитную карту можно как в офисах банка, так и в приложении СбербанкОнлайн. Со всеми условиями по кредитной СберКарте можно ознакомиться на сайте.

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