Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьской ЦГБ приступили к работе два молодых педиатра. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Анастасия Савина окончила в этом году Тверской государственный медицинский университет по специальности педиатрия. Девушка выросла в семье врачей и с детства мечтала о медицине. Кстати, она поступила в тот же вуз, что и в свое время окончили ее родители.

- Мне очень нравится работать именно с детьми, я всегда легко находила с ними общий язык, - поделилась Анастасия.

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Егор Орлов приехал в Ноябрьск по рекомендации своей сокурсницы. Он также окончил Тверской государственный медицинский университет по специальности педиатрия.

Его первый рабочий день прошел волнительно, но коллектив тепло принял молодого специалиста. Он полон энтузиазма и уверен в том, что легко сможет найти общий язык как со своими маленькими пациентами, так и с их родителями.