За неделю телефонные мошенники украли у ямальцев почти 50 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Телефонные мошенники продолжают наживаться на ямальцах. Только за прошедшую неделю, с 28 августа по 3 сентября, они украли у северян 39,4 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре.

Больше всех от жертв аферистов пострадали жители Нового Уренгоя - 13, Салехарда - 7 и Ноябрьска - 6.

Наиболее значительные суммы мошенникам перевели вновь новоуренгойцы - 23,3 миллиона рублей. Далее идут салехардцы -12 миллионов рублей и тазовчане - 2,1 миллиона.

Самими распространенными способами обмана по-прежнему остаются звонки от мнимых сотрудников службы безопасности банка и правоохранительных органов, которые убеждают граждан перевести свои сбережения на «безопасные» счета.

- Призываем граждан быть бдительными и внимательными, не дайте преступникам себя обмануть, - обратились представители надзорного ведомства к ямальцам.