Фото: Управление жилищно-коммунального хозяйства Салехарда

В Салехарде еще пять домов признали аварийными и подлежащими сносу. Как сообщили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, накануне в городе прошло заседание межведомственной комиссии, на котором был рассмотрен соответствующий вопрос.

В итоге аварийными и подлежащими сносу признаны дома по следующим адресам:

- ул. Артеева, д. 20;

- ул. Ангальский Мыс, д. 39а;

- ул. Губкина, д. 2а;

- ул. Красный Октябрь, д. 32;

- ул. имени Василия Подшибякина, д. 45а.

Заключение экспертизы и другие необходимые документы жильцы могут запросить у секретаря межведомственной комиссии по адресу: ул. Свердлова, д. 49, каб. 310. Получить консультацию можно по телефону: 4-41-27.