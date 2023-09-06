Почетный гражданин Надымского района Валентина Колосова скончалась на 79-м году жизни

Фото: администрация Надымского района

Почетный гражданин Надымского района Валентина Колосова скончалась 5 сентября на 79-м году жизни. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Свою трудовую деятельность на севере Валентина Петровна начала в 1972 году в качестве учителя математики и одновременно завуча средней школы №1. Затем, с 1974 года по 1977 год, она руководила школой №2, а с 1978 года по 1981 год - работала в Горкоме партии. В 1981 году Валентина Колосова стала заместителем управляющего трестом «Севергазстроя», где проработала до 1984 года.

Она внесла неоценимый вклад в развитие сети учреждений образования, снискала уважение коллег, учеников, их родителей, надымчан. Была инициативным работником, талантливым организатором и отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь каждому.

- Добрая и светлая память о Валентине Петровне Колосовой, о ее силе и мудрости навсегда сохранится в сердцах надымчан, - сказали в мэрии.