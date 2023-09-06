В детском саду Тарко-Сале появилась группа для слабослышащих ребят

Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале развивают инклюзивное образование. Об этом рассказал глава Пуровского района Антон Колодин.

Так, по просьбе родителей в детском саду «Василек» создали группу для слабослышащих ребят. Занимаются с малышами четыре педагога, прошедшие профильную переподготовку. Кабинет оборудовали специальными тренажерами, звукоусиливающими аппаратами и радиоклассом «Сонет».

Что касается коррекционно-развивающей работы в школах, она проводится по индивидуальным программам, в том числе в инклюзивной форме и в формате обучения на дому. Отдельные коррекционные классы созданы в школах-интернатах Тарко-Сале и Самбурга.

- У пуровчан есть запрос на увеличение количества коррекционных классов. Вместе с коллегами встретился с родителями детей особой заботы, обсудили пожелания и возможности. Договорились вместе работать в этом направлении, чтобы учесть все особенности и в следующем учебном году получить первый результат, - сказал Антон Колодин.