В Тазовском водитель «ВАЗа» сбил ребенка возле пешеходного перехода

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 6 сентября в Тазовском.

- Около 13.15 водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по проезжей части возле дома №1 в микрорайона Маргулова, сбил несовершеннолетнего пешехода. Причем в зоне его видимости находился дорожный знак «Пешеходный переход», - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате этого ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 12 ДТП, а с начала года 3 292, в которых 23 человека погибли и 179 получили травмы, в том числе 24 ребенка.