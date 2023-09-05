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НовостиОбщество5 сентября 2023 13:25

Участница проекта «Герои Ямала» осталась в восторге от новой школы в Салехарде

Новая школа в Салехарде вызвала восторг у участницы проекта «Герои Ямала»
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Пару дней назад в салехардском микрорайоне Обдорский открылась новая школа №4. Вчера образовательное учреждение посетила участница проекта «Героя Ямала», преподаватель математики и экс-директор школы Тамара Крылова, сообщили в городской администрации.

Педагог познакомилась с новыми возможностями школы, осмотрела профильные классы, в частности «Лукойла», где математика - один из основных предметов, спортзал, а еще актовый и тренажерный залы. Экскурсию для нее провел глава окружной столицы Алексей Титовский.

- Это космическое учреждение, в наше время дети о таком могли только мечтать, очень впечатляет, - поделилась впечатлениями гостья.

Напоминаем, что школу на 800 мест построили за два с небольшим года.