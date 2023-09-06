На Ямале 6 сентября 2023 года ветер усилится до 11 м/с

Погода на Ямале на 6 сентября Фото: Вера Зенина

В среду, 6 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, южный 3-8 м/с, днем по западу 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 градуса, при натекании облачности до +8. Днем +14…+19 градусов, местами до +9.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +4 градуса, днем +19. Ветер 5-6 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: