В Салехарде благоустраивают ЖК «Алые паруса»

Фото: Алексей Титовский, соцсети
Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал о ходе благоустройства ЖК «Алые паруса». Ранее подрядчик заасфальтировал там проезды и парковки общей площадью 6 356 метров квадратных и частично обустроил тротуары, а сейчас - стелет покрытие на детских площадках.
- Сейчас идет сборка и установка детского оборудования на площадках, всего их будет четыре, - озвучил градоначальник.
Также на территории планируется установить 33 новых светильника, а чтобы вода не скапливалась во дворе, будет обустроен водоотводной лоток протяженностью 370 метров. Для выброса мусора обустроят три контейнерные площадки закрытого типа.
Завершить все работы планируется к концу сентября.