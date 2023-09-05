В Салехарде благоустраивают ЖК «Алые паруса»

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал о ходе благоустройства ЖК «Алые паруса». Ранее подрядчик заасфальтировал там проезды и парковки общей площадью 6 356 метров квадратных и частично обустроил тротуары, а сейчас - стелет покрытие на детских площадках.

- Сейчас идет сборка и установка детского оборудования на площадках, всего их будет четыре, - озвучил градоначальник.

Также на территории планируется установить 33 новых светильника, а чтобы вода не скапливалась во дворе, будет обустроен водоотводной лоток протяженностью 370 метров. Для выброса мусора обустроят три контейнерные площадки закрытого типа.

Завершить все работы планируется к концу сентября.