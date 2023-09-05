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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:18

Сразу три ямальские больницы получили новое высокоточное оборудование

Ямальские больницы пополнились новым оборудованием
Марина Прохорова
Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Сразу три ямальские больницы получили высокоточное оборудование. Новинки установили в медучреждениях Салехарда, Нового Уренгоя и Тарко-Сале, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Так, в Салехардскую ОКБ закупили аппарат УЗИ. С его помощью доктора смогут быстро и с максимальной точностью определить анатомические нарушения и оценить степень заболевания.

В стационаре больницы Нового Уренгоя начал работу новый рентген-аппарат. Его функциональные возможности позволяют делать до 160 снимков в день, причем в любом положении.

А Тарко-Салинская ЦРБ получила эндоскопическую систему визуализации. Преимущество комплекса - система коагуляции и запаивания сосудов, благодаря которой операции проходят с минимальным травматизмом. А еще такая методика сокращает период реабилитации пациентов.