Ямальцев предупредили о возможном закрытии паромной переправы

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства предупреждает жителей о возможном закрытии паромной переправы и межмуниципальных маршрутов.

«С наступлением осени и свойственным ей погодным явлениям (туман, порывистый ветер) возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, и на паромной переправе, вплоть до полного закрытия движения», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В связи с этим ямальцев убедительно просят следить за погодой и заранее планировать свои поездки.

О работе паромной переправы северяне могут узнать по следующему номеру: 8(912)420-40-46. А о работе пассажирских судов консультируют по телефону: 8(800)350-63-90, доб. 1-2.