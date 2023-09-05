Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе формируют состав Молодежного совета. Информацию об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- Стартовал прием заявок для участия в конкурсе по формированию Молодежного совета при главе Надымского района. Его участниками могут быть граждане РФ от 16 до 35 лет, постоянно проживающие в Надымском районе, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, кандидаты могут выдвигаться трудовыми коллективами, общественными организациями, органами местного самоуправления, а также самолично.

Молодежный совет будет решать социально-экономические, общественно-политические и иные значимые вопросы, касающиеся района

Документы принимаются до 4 ноября по адресу: улица Зверева, д. 3/2.