В дома Нового Уренгоя начали подавать тепло Фото: Вера Зенина

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов провел совещание с УК и ТСЖ по вопросу подачи тепла в жилые дома. Ранее с этим в городе были проблемы - властям не поступали соответствующие заявки, и в квартирах людей продолжал царить холод.

- На момент совещания, после публикации вчерашнего утреннего поста, поданы четыре письменные заявки от УЖС, «Оптимист», «Сити Сервис», «Уютный север» и одна устная от «Стройдомсервис», - сказал управленец.

Сейчас в дома, которые обслуживают вышеуказанные УК, начинает поступать тепло, системы будут развоздушивать в порядке очереди.

Для тех, кто присутствовал, но не подал заявку, определили крайний срок - до 5 сентября.

Представители УК «Новый город», «ТСЖ Дружба 2», «Северное сияние», «Гамаюн», «Домовой» и «Управляющая Северная компания» не присутствовали на совещании.