На Ямале с размахом отметят День физической культуры и спорта

Фото: департамент по физической культуре и спорту Ямала

На Ямале готовятся отметить День физической культуры и спорт, который пройдет во вторую субботу сентября.

Так, 9 и 10 сентября во всех муниципалитетах организуют соревнования по армрестлингу, бамперболу, флорболу, футболу, настольному теннису и пулевой стрельбе. Также запланированы легкоатлетические забеги и прием нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

В окружной столице на площади Центра культуры и спорта «Геолог» помимо основной программы пройдет торжественное вручение знаков ВФСК «ГТО», а также награждение победителей и призеров Кубка главы города по пляжному волейболу и Кубка главы города по армрестлингу.

А в Ноябрьске в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» состоятся городские комплексные соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Но главная программа запланирована на территории Центра спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы.

В Тазовском районе определять лучших среди шахматистов местной спортивной школы.