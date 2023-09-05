Старейшее рыбопромысловое предприятие Приуралья собираются заготовить более 740 тонн продукции

Фото: Иван Сакал, соцсети

Аксарковское рыбопромысловое предприятие подвело предварительные итоги. На данный момент его сотрудники выловили 571 тонну «живого серебра», а до конца путины этот показатель должен превысить 740 тонн, сказал глава Приуральского района Иван Сакал.

В текущем году лидерство по добыче держат Алексей и Владимир Валитовы, Виктор Тоболько и Макар Ендырев.

- Предприятие продолжает совершенствовать переработку: закуплены плиточный аппарат заморозки, конвейер для подачи рыбы и рыбомоечный станок. Особое внимание уделено укреплению пирса и замене дорожного полотна в зоне разгрузки поступающего сырья, - сказал управленец.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Приуральском районе заготовят 450 тонн оленины.