Ямальцы могут выиграть квартиру и другие призы в викторине проекта «Уютный Ямал»

Фото: управление культуры и молодежной политики Муравленко

Через несколько дней, с 8 по 10 сентября, в регионе стартует голосование за лучшие инициативы жителей, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал». Также в этот период пройдет викторина, главный приз которой - квартира в Тюмени. А еще будут разыграны телевизоры, ноутбуки, смартфоны, велосипеды и другие ценные призы.

Принять участие в викторине можно двумя способами. Онлайн: зайти на сайт «Живем на Севере», проголосовать за лучшие идеи «Уютного Ямала» и заполнить анкету. А затем, 10 сентября, нужно прийти с электронным QR-кодом в ближайший пункт проведения викторины и показать его волонтеру. Офлайн: прийти 10 сентября в один из пунктов проведения викторины и испытать удачу.

Участником викторины может быть любой гражданин Российской Федерации, достигший 14 лет, и зарегистрированный по месту жительства на территории Ямала. Имена победителей станут известны 10 сентября.