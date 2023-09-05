Лучший экскурсовод Ямала получит 200 тысяч рублей

Фото: Союз женщин Арктики

На Ямале выберут лучшего экскурсовода. Заявки на участие принимает организатор конкурса - общественная организация «Союз женщин Арктики».

Принять участие могут студенты профильных направлений, специалисты учреждений культуры и предприятий малого бизнеса, а также аккредитованные экскурсоводы, не являющиеся работниками учреждений культуры, но проживающие на территории Ямала.

Состязания пройдут в два этапа: 1 этап - заочный, он продлится до 30 сентября, 2 этап - очный, пройдет 11 и 12 ноября в Салехарде.

Кстати, всем участникам оплатят питание и проживание (включая день заезда и отъезда).

Победителей и призеров конкурса ждут денежные призы. В категории «Специалисты» за третье и второе место положены 100 и 150 тысяч соответственно, а победитель получит 200 тысяч рублей.

В категории «Студенты» за третье место предусмотрены 30 тысяч рублей, за второе - 50 тысяч и за первое место - 70 тысяч рублей.