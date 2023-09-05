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НовостиОбщество5 сентября 2023 3:43

В Губкинском более 300 семей переедут из аварийного жилья в новый микрорайон

В новый микрорайон Губкинского переедут более 300 семей, проживающие в аварийном фонде
Марина Прохорова
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Губкинском более 300 семей готовятся отпраздновать новоселье. Они переедут в четыре новых дома, сданных в 15-м микрорайоне, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

- В 330 комфортных квартир, а это более 13 тысяч квадратных метров жилья, переедут жители аварийного фонда, - отметили в ведомстве.

Все квартиры сданы с чистовой отделкой, а входные группы многоквартирников оборудованы подъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Территория микрорайона полностью благоустроена. Во дворах имеются парковочные места, установлены игровая и спортивная площадки, постелены газоны, высажены деревья.